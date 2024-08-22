İstanbul Boğazı'nda kaçak inşaat! 'Çivi bile çakılamaz' deniliyordu ama... Bakanlık soruşturma başlattı, İBB'den açıklama geldi

İstanbul Boğazı'nda kaydedilen bir görüntü, bir anda sosyal meydanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde Üsküdar Vaniköy'de yeşilliklerin arasında bir inşaatın yükseldiği görüldü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İstanbul Boğazı'ndaki söz konusu inşaat bir anda tartışmaları beraberinde getirdi. Hangi kurumun izni dahilinde böyle bir inşaatın yapıldığı ya da söz konusu yapının kimin olduğu merak konusu olurken, gelen tepkiler sonrası İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'dan bir açıklama geldi.

İBB BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE UYARI YAZISI

Batur; söz konusu inşaatla ilgili İBB'yi sorumlu tutarken, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Boğaz öngörüm alanı içinde yer alan kaçak inşaatla ilgili, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır." denildi.

"16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENDİ"

"Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir."

EKİPLER İNŞAAT ALANINDA

Vaniköy’deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı. Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürerken, basın mensupları da alana alındı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.

Bakan Tunç, inşaatla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bir açıklama yapan Tunç, "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.