İstanbul Boğazı'nda 'kaçak inşaat' iddiası! 'Çivi bile çakılamaz' deniliyordu, görüntüler olay oldu: Bakanlıktan İBB'ye uyarı yazısı

İstanbul Boğazı'nda kaydedilen bir görüntü, bir anda sosyal meydanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde Üsküdar Vaniköy'de yeşilliklerin arasında bir inşaatın yükseldiği görüldü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İstanbul Boğazı'ndaki söz konusu inşaat bir anda tartışmaları beraberinde getirdi. Hangi kurumun izni dahilinde böyle bir inşaatın yapıldığı ya da söz konusu yapının kimin olduğu merak konusu olurken, gelen tepkiler sonrası İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'dan bir açıklama geldi.

İBB BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE UYARI YAZISI

Batur; söz konusu inşaatla ilgili İBB'yi sorumlu tutarken, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

İBB'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu Boğaz'daki inşaat çalışmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ise henüz bir açıklama gelmedi.