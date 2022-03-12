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  4. İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dümeni kilitlenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dümeni kilitlenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

12.03.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen ve sürüklenen gemi, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında yaşanan olayda, Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, Kuruçeşme açıklarında bir süre sürüklendikten sonra demir atarak kıyıya metreler kala durabildi.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dümeni kilitlenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı. Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yansıyan gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına doğru korna çalarak sürüklenirken, bu sırada çevredekilerin heyecanlı konuşmaları duyuluyor.

KIYI EMNİYETİNE BAĞLI RÖMORKÖRLER MÜDAHALE ETTİ

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi. (DHA)

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