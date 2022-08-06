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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! İki gemi çarpıştı

06.08.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Ahırkapı'da henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı sürüklenen Liberya bandıralı gemi, Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, 2 gemide de hasar meydana geldi.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! İki gemi çarpıştı

Ahırkapı'da, erzak ikmali yapılan Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemiye, Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff isimli gemi çarptı.

Liberya bayraklı geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sürüklendiği ve Türk gemisine çarparak durabildiği öğrenildi. Çarpışmanın sonucunda 2 gemide de hasar meydana gelirken, erzak ikmali yapan personelin son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde yapılan incelemede gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.(DHA)

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