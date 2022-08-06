İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! İki gemi çarpıştı

Ahırkapı'da, erzak ikmali yapılan Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemiye, Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff isimli gemi çarptı.

Liberya bayraklı geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sürüklendiği ve Türk gemisine çarparak durabildiği öğrenildi. Çarpışmanın sonucunda 2 gemide de hasar meydana gelirken, erzak ikmali yapan personelin son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde yapılan incelemede gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.(DHA)

