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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: Yaralılar var

02.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen ŞH-DURUSU isimli şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Kaza sırasında büyük panik oluşurken ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: Yaralılar var

İstanbul'da Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapurun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli şehit hatları vapuru iskeleye yanaşmak istedi.

DÜMENİ KİLİTLENDİ

Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR VAR

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi. (DHA)

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