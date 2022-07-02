İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: Yaralılar var

İstanbul'da Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapurun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Korku dolu anların yaşanmasına neden olan kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli şehit hatları vapuru iskeleye yanaşmak istedi.
Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi. (DHA)
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