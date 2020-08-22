HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Boğazı’nda koronavirüse rağmen yat partileri devam ediyor

İstanbul Boğazı’nda koronavirüse rağmen yat partileri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yat ve teknelerdeki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Boğazda, Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

PARTİLERDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz’dan maske uyarısıBilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz’dan maske uyarısı
Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!
En Çok Okunan Haberler
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta korkutan patlama!
Beşiktaş'ta korkutan patlama!
Çatalca'da iguana şaşkınlığı... Yol kenarında bulundu
Yol kenarında bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz’dan maske uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz’dan maske uyarısı
Cuma namazında baygınlık geçiren genci böyle yakaladı
Böyle görüntüledi: Son anda yakaladım
Suriyeli terziden Türkiye'ye tabelalı teşekkür
Türkiye'ye böyle teşekkür etti
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (22 Ağustos yurtta hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.