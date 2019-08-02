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İstanbul Boğazı'nda nefes kesen tatbikat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul’da son 4 operasyonda geleneksel olarak kullandığı varagele sistemi ile 58 gemici kurtardı. Sarıyer’de yapılan kurtarma tatbikatında havadan çekilen görüntüler ise gerçeği aratmadı.

Zorlu hava koşullarında gemide bulunan personelin havadan kurtarma operasyonu yapılamadığında devreye giren varagele sistemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak kullanılıyor. Sarıyer’de yapılan tatbikatta senaryo gereği bir gemi ana makinelerinde çıkan bir arızadan dolayı sürüklenerek karaya oturuyor. İhbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kara Tahlisiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geliyor. Senaryo gereği hava şartları zorlu olduğundan dolayı varagele sistemi kuruluyor. Sürüklenerek karaya oturan gemiye telsiz ile anons yapılarak roket ile kılavuz halatı atılacağına dair uyarıda bulunuluyor. Kılavuz halatı atıldıktan sonra bunun sayesinde diğer bağlantı ekipmanlarının gemiye ulaşması sağlanıyor. Uzman kara tahlisiye ekipleri yardımı ile gemide bulunan personel varagele sistemi ile kıyıya ulaştırılıyor. Havadan görüntülenen kurtarma operasyonu gerçeğini aratmayan manzaralar sahne oldu. Sedyeye bağlanarak kıyıya ulaştırılan gemi personeli sağlık görevlilerine teslim ediliyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul’da gerçekleştirilen varagele sistemi ile yapılan son 4 operasyonda 58 gemici kurtarıldı. Varagele sistemi arızalanıp kıyıya yakın olan gemilerde kullanılıyor. Gemiye deniz veya hava ulaşımı sağlanamayacak derecede zorlu hava şartları olduğunda kullanılıyor. Gemi mürettebatının karaya kurulan varagele sitemi ile sahile güvenli bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

'HAVADAN KURTARMA OLAMAYACAĞI ZAMANLARDA UYGULANIYOR

Zorlu hava şartlarında güvenli bir şekilde varagele sistemini kullanabildiklerini ifade eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli tahlisiye Enspektörü Metin Yıldız, “ Varagele sistemi tarihi 1869 yılına dayanan denizdeki kazazedeleri kıyıdan geleneksel kurtarma sistemidir. Kıyı şeritleri ve coğrafyanın zorlu olduğu ortamlarda meteorolojik koşulların, deniz ve hava koşullarının zor olduğu durumlarda, havadan kurtarma olamayacağı zamanlarda varagele sistemi tarafımızdan kurularak personelin tahliyesi gerçekleştiriliyor. Karaya oturan geminin her an kırılabileceği dikkate alınarak bu sistemin kurulumu hızlı bir şekilde yapılıyor. Karaya oturmuş gemiye roketatar ile kılavuz halatı gönderilir. Gemi tarafından alınan kılavuz halat ile beraberinde sistem bileşenleri olan diğer parçalar yollanır. Daha sonra sistemi işletecek uzman personel tarafından sistem çalışır hale gelir. Kazazedeler bu sistem ile karaya alınarak sağlık kuruluşlarına teslim edilir” ifadelerini kullandı.

YAPILAN SON 4 OPERASYONDA 58 GEMİCİ KURTARILDI

Yapılan zorlu kurtarma operasyonlarında gemi personelinin sağlıklarının öncelikleri olduğunu belirten Yıldız, “19 Ocak 2010 tarihinde icra ettiğimiz varagele sistemi ile karaya oturmuş olan "Oruç Reis" adlı gemiden 7 personel kurtarılmıştı. 20 Ocak 2010 tarihinde Güvenburnu’nda karaya oturan ve kırılan “Orçun c” isimli gemiden sağlıklı bir şekilde 21 personel tahliyesi gerçekleşmiştir. 2 Mart 2010 tarihinde karaya oturan “VOLGO-DON 203” isimli gemiden 14 personel varagele sistemi tahliye edilmiştir. Son olarak 19 Aralık 2018 tarihinde Şile Karaburun da karaya oturan Comoros (Komor Adaları) Bandralı” NATALIA” isimli gemiden 16 personel sağlıklı bir şekilde tahliye edilerek kurtarılmıştır. Kıyı Emniyeti olarak emniyetiniz bizim ilk önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve altyapı Bakanlığına bağlı olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı Türkiye karasularında ve sorumluluk sahalarında seyir, can, mal ve çevre emniyetini sağlıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tahlisiye (can kurtarma) hizmetlerini; 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile gelen yükümlülükler, denizde arama ve kurtarma uluslararası sözleşmesi, Türk Arama Kurtarma yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre görevini yapıyor.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü istanbul operasyon

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