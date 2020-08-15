İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen “dansözlü” yat partileri kamerada

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

DANSÖZLÜ YAT VE TEKNE PARTİLERİ HIZ KESMİYOR

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden dansözlü partiler ise kameralara yansıdı.

(İHA)

