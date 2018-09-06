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İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Masmavi rengiyle her zaman kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı yağış sonrası çamura bulandı. Boğaz'ın çamur rengine bürünen hali ise havadan görüntülendi.

Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı, Sarıyer’de etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı.

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Rengiyle mest eden Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde çamurlu yağmur sularının denize karışmasıyla denizin çamur rengine büründüğü görülürken, denizdeki kirlilik ise dikkat çekti.

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Her zaman manzarasıyla mest eden İstanbul Boğazı'nın bu görüntüsü ise şaşkınlığa neden oldu. (İHA)

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