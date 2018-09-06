İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı, Sarıyer’de etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı.

Rengiyle mest eden Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde çamurlu yağmur sularının denize karışmasıyla denizin çamur rengine büründüğü görülürken, denizdeki kirlilik ise dikkat çekti.

Her zaman manzarasıyla mest eden İstanbul Boğazı'nın bu görüntüsü ise şaşkınlığa neden oldu. (İHA)



