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  4. İstanbul Boğazı'nda sis! Gemi trafiği durdu... Birçok vapur seferi iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda sis! Gemi trafiği durdu... Birçok vapur seferi iptal edildi

25.03.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda öğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları bir çok seferin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı. Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları da birçok seferin iptal edildiğini duyurdu

Şehir Hatları'nın saat 15.30 itibarıyla yapılamadığını açıkladığı seferler şu şekilde:

-Kadıköy-Beşiktaş

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü

-Üsküdar-Karaköy-Eminönü

-Kabataş-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Uzun Boğaz Turu

-Kısa Boğaz Turu

-Anadolukavağı-Üsküdar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Haliç

-Kabataş-Çengelköy

-Bostancı-Adalar

-Beşiktaş-Adalar

İŞTE İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ SİSTEN GÖRÜNTÜLER

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İstanbul sis

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