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  4. İstanbul Boğazı'nda tekne battı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Boğazı'nda tekne battı! O anlar saniye saniye kaydedildi

08.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! İçinde iki kişi olan bir tekne açıldıktan sonra su almaya başladı. Karaköy sahiline yaklaşan teknedekiler hemen yardım çağırdı. Teknedekiler deniz polisi tarafından kurtarılırken tekne boğazın derinliklerine gömüldü.

İstanbul'da boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı. Teknedekilerin kurtarılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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HEMEN YARDIM ÇAĞIRDILAR

İstanbul Boğazına açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı. Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul boğaz tekne
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