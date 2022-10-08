İstanbul Boğazı'nda tekne battı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı. Teknedekilerin kurtarılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HEMEN YARDIM ÇAĞIRDILAR

İstanbul Boğazına açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı. Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





