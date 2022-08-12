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  4. İstanbul Boğazı'nda yunuslar görsel şölen oluşturdu! Hayran kalacaksınız

İstanbul Boğazı'nda yunuslar görsel şölen oluşturdu! Hayran kalacaksınız

12.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy Camii manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı. Annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı. Tarihi yarımada yakınlarında gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu. Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı’na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Yunus
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