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  4. İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası

İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda Beykoz Kanlıca açıklarında makine arızası nedeniyle zor anlar yaşayan Liberya bandıralı E.R. BAYONNE isimli gemi kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle tehlikeye maruz kalan 292 metre boya sahip E.R. BAYONNE isimli yük gemisi, kurtarma 5 ve 11 römorkörümüzün anında müdahalesiyle kurtarıldı ve Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, müdahale sırasında herhangi bir can veya mal kaybının yanı sıra çevre kirliliği yaşanmadığı, İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin 12.55 itibarıyla açıldığı bildirildi.

(AA)

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