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İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş Bebek'te yatla denize açılan 2 arkadaş arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Arkadaşını öldüren zanlı yat kıyıya yanaşır yanaşmaz gözaltına alındı.

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Olay dün saat 11:00 sıralarında yaşandı. Bebek'ten kiraladıkları yat ile denize açılan iki arkadaş boğaz turu yapıyordu. Y.D ve S.N bir süre sonra alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. İtişmeler de başlayınca S.N üstünde taşıdığı tabancayı çekerek arkadaşı Y.D' ye ateş etti.

TABANCIYI DENİZE ATTI

Açık denizde olayı gören diğer teknelerdeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Zanlı arkadaşını vurduktan sonra tabancayı denize attı.

YAT KIYIYA YANIŞINCA GÖZALTINA ALINDI

Yat kaptanı yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi S.N'yi yat kıyıya yanaşır yanaşmaz orada gözaltına aldı.

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Yat kaptanı M.C'de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tabancanın atıldığı yeri deniz polisine göstermesi için tekrar olay yerine getirilen M.C deniz polisi teknesi ile götürülerek tabancanın atıldığı yeri gösterdi.

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Dalış yapan dalgıç polisler çok derinde olan tabancaya ulaşamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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istanbul boğazı Lüks yat bebek Beşiktaş cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hep derim 3 saniyede sabırlı oldun oldun yoksa ceza evini boyladın birde insanlarla göz göze gelmekde kavga başlangıcıdır
lüks yatmış haber e bak yatı hbr yapsaydınız
TECAVÜZ ETMEK İSTEDİ VURDUM DİYECEK..KİM BİLECEK..
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