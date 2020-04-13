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İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu Scarabeo 9 geçti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait çok sayıda römorkör platforma eşlik etti.

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" saat 10.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul boğazına giriş yaptı. Bahama Adaları bayraklı platformun Boğazından geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 5 römorkör eşlik ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
petrol arama platformu istanbul boğazı

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