İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu geçti

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda Karadeniz\u2019den \u0130stanbul bo\u011faz\u0131na giri\u015f yapt\u0131. Bahama Adalar\u0131 bayrakl\u0131 platformun Bo\u011faz\u0131ndan ge\u00e7i\u015finde K\u0131y\u0131 Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ait 5 r\u00f6mork\u00f6r e\u015flik ediyor. (DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER'Ke\u015fke bizim karantinam\u0131z da b\u00f6yle ge\u00e7se'Yasak sonras\u0131 g\u00fcl\u00fcmseten anlar! O \u00e7izgi film ger\u00e7ek olduVitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131
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