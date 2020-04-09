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  4. İstanbul Boğazı neden renk değiştirdi? Prof. Dr. Hüseyin Toros açıkladı

İstanbul Boğazı neden renk değiştirdi? Prof. Dr. Hüseyin Toros açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nın renginin değişmesi ile ilgili konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır." dedi.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde İstanbul Boğazı'nın renginin değiştiğini belirtti.

Bu renk değişiminin İstanbulluları şaşırttığını vurgulayan Toros, "Bazı insanlar renk değişimini beğenirken bazılarında ise yaşanan durum endişeye sebep oluyor. Ama insanların bu renk değişiminden endişe etmesine gerek yok." diye konuştu.

Toros, rengin değişiminde birçok faktörün etkili olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu faktörlerden bir tanesi suyun içeriği ve su içindeki canlı veya cansız zerrecikler. Bir diğeri ise atmosferin durumu ve ışığın yansımasıdır. Dolayısıyla deniz yüzeyinin rengi gelen ışığın suda bulunan maddelerle etkileşimi sonucu oluşur. İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır. Poyraz, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru kuvveti olarak esmektedir. Bu da Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na 'plankton' denilen çok küçük canlıları taşıyor. Bu canlılarda su yüzeyinde çok fazla olunca mavi ışığı emdiği için ışık farklı renklere kayıyor. Bundan dolayı deniz suyu rengi farklı görünüyor."

Bu durumun deniz yaşamına zarar vermediğini dile getiren Toros, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
değişim istanbul boğazı renk

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