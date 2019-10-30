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İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını vurdu. İstanbul Boğazı gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu.

BOĞAZ TRANSİT GEÇİŞE KAPATILDI

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

İDO VE BUDO DA SEFER AKSAMASI YOK

Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.

Kaynak: DHA

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