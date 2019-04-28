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"İstanbul Boğazı tarihi ve kültürel zenginliğiyle büyüleyicidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş: - "İstanbul Boğazı tarihi ve kültürel zenginliğiyle büyüleyicidir. Asya ve Avrupa kıtalarının arasında kalan bu boğaz bir bakıma medeniyetlerin de ortak noktasıdır. Boğaz turu yaptığınızda bir başından diğer ucuna kadar İstanbul'un tarihi zenginliğiyle karşılaşırsınız. Bu yüzden İstanbul kültürel diplomasinin de başkenti olmayı hak eden kadim bir şehirdir"

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "İstanbul Boğazı tarihi ve kültürel zenginliğiyle büyüleyicidir. Asya ve Avrupa kıtalarının arasında kalan bu boğaz bir bakıma medeniyetlerin de ortak noktasıdır. Boğaz turu yaptığınızda bir başından diğer ucuna kadar İstanbul'un tarihi zenginliğiyle karşılaşırsınız. Bu yüzden İstanbul kültürel diplomasinin de başkenti olmayı hak eden kadim bir şehirdir. " dedi.

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı'nda katılımcılar boğaz turunda buluştu.

Etkinlikte eğitimlerde aldıkları teorik bilgileri pratiğe dönüştürme şansı yakalayan katılımcılar, rehberler eşliğinde İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini gördü.

Eğitimlere Hindistan, Sri Lanka, Romanya, Nijerya, Avusturya gibi birçok ülkeden gelenler İstanbul'un kültürel diplomasi açısından önemini tartıştı.

YEE Başkanı Ateş, yaptığı konuşmada, enstitünün 3 ay boyunca devam eden teorik ve pratik kültürel diplomasi eğitimlerinin geleceğin "kültür elçilerini" yetiştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin yurt dışında en güzel şekilde temsil edilmesi için alanında uzman kişilerle devam eden eğitimlerin birçok atölye ve gezi programıyla pratiğe döküldüğünün altını çizen Ateş, "Bugün boğaz turu yaptık. Turda İstanbul'un tarihi dokusunu, mimarisini ve doğal güzelliklerini yakından gördük. İstanbul'un en önemli özelliklerinden birisi denizdir. Denizin ve boğazın oluşturduğu kültür atmosferiyle ve iki kıtayı bölen, aynı zamanda birleştiren özelliğiyle İstanbul dünyanın en ayrıcalıklı şehirlerinden biridir." diye konuştu.

Ateş, boğaz turunun katılımcıların İstanbul hakkında bilgilerini birbirine aktarması için de önemli bir araç olduğunu söyledi.

Enstitünün eğitimlerde katılımcıların hem kültürlerini öğrenen hem de anlatabilen kişiler olmalarını hedeflediğini dile getiren Ateş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul Boğazı tarihi ve kültürel zenginliğiyle büyüleyicidir. Asya ve Avrupa kıtalarının arasında kalan bu boğaz bir bakıma medeniyetlerin de ortak noktasıdır. Boğaz turu yaptığınızda bir başından diğer ucuna kadar İstanbul'un tarihi zenginliğiyle karşılaşırsınız. Bu yüzden İstanbul kültürel diplomasinin de başkenti olmayı hak eden kadim bir şehirdir."

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istanbul Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş

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