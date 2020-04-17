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İstanbul Boğazı yunuslara kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla ortaya çıkan sevimli yunus balıkları sahillerde daha sık görülmeye başlandı. Balık avlamanın da yasaklandığı kentte kameraya alınan anlar görenleri gülümsetti.

Marmara Denizi açıklarında sıkça rastlanan yunus balıkları korona virüsün etkisi ile azalan deniz trafiği ile birlikte sahillere ve boğaza akın etti. Yunusların sürü ile sahillerdeki sevimli dansı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde masmavi İstanbul Boğazı’nda adeta dans eden yunuslar kendilerine hayran bıraktı.

Sarayburnu Sahili açıklarında balık sürüsünün peşinden giden kalabalık yunus sürüsüne martılar da eşlik etti. Uzun süre sahilin keyfini çıkaran yunuslar ardından gözlerden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Deniz Trafiği yunus istanbul boğazı

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