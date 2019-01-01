İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

