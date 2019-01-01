İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - \u0130STANBUL DHA \n\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131, 2019'a girilmesiyle birlikte baz\u0131 e\u011flence mekanlar\u0131ndan at\u0131lan havai fi\u015feklerle renklendi. Bir gerdanl\u0131k gibi duran 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc de havadan ayr\u0131 bir g\u00fczellik olu\u015fturdu.PARTNERKarde\u015finin sap\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131Bing\u00f6l'de korkutan deprem! Cezayir \u00dcmmet Meclisinde ara se\u00e7imleri iktidar partisi kazand\u0131
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