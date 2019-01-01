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İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 05:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

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