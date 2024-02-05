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İstanbul Boğazı'nda denize düşen kaptan hayatını kaybetmişti! Kahreden olayın görüntüleri ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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