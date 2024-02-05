İstanbul Boğazı'nda denize düşen kaptan hayatını kaybetmişti! Kahreden olayın görüntüleri ortaya çıktı
Mynet Haber
35 dakika önce
YORUM YAP0
İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum