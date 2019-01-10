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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle belli büyüklüğün altında olan gemiler için trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Yalova için kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, yoğun rüzgar ve ters akıntı nedeniyle Boğaz trafiğine kısıtlama getirildi.

Boğaz'dan, 200 metre altında olan, tehlikeli yük taşımayan ve 12 knot üstünde hız yapabilen gemiler geçiş yapabiliyor, diğer gemilerin geçişine izin verilmiyor.

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boğaz trafiği

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