İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü: Vatandaşlar çığlıklara koşup kurtardı
Mynet Haber
1 saat önce
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Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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