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İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü: Vatandaşlar çığlıklara koşup kurtardı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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