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İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

31.12.2020 21:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı kutlaması yapan ticari yata baskın düzenledi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı kutlaması yapan ticari yata baskın düzenledi. Ekipler yılbaşı kutlamasına son vererek, teknede bulunanlara toplamda 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi’ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00’de itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazı’nda korona virüs ve yılbaşı eğlencelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 2021’e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Boğaz’daki tekneler hem virüse karşı hem de yılbaşı uygulaması yapılmaması konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi. Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

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