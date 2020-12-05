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İstanbul Boğazı’nda kısıtlama denetimi

05.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı’ndaki teknelerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında virüs denetimi gerçekleştirildi.İstanbul Boğazı’ndaki teknelerde sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs uygulaması yapıldı.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı’ndaki teknelerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında virüs denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Boğazı’ndaki teknelerde sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs uygulaması yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, boğazdaki tekneleri dolaşarak denetledi. Yapılan denetimde teknelerin izinleri ve diğer evrakları kontrol edildi. Denetimler sırasında ceza işlemi uygulanmazken, maske, mesafe ve teknelerde sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

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