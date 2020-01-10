İstanbul Boğazı’nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.

\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019nda Rus bayrakl\u0131 bir tanker ile T\u00fcrk bayrakl\u0131 bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu kaybolan 3 ki\u015finin yeri tespit edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAnnesinin intikam\u0131n\u0131 al\u0131yor!Siirt\u2019te \u00fcretilen alabal\u0131klar T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00f6rt bir yan\u0131na g\u00f6nderiliyorKilyos'ta batan teknede kaybolan ki\u015filerin yeri tespit edildi
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