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İstanbul Boğazı'nda ses denetimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Boğaz'da ses denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Boğaz'daki canlı müzik, yüksek ses ve gürültü kirliliğine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 312 botu ile İstanbul Boğazı’nda gezi tekneleri ve eğlence mekanlarına yönelik canlı müzik ve yüksek ses denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, gürültü kirliliğine yol açan işletme ve tesislerin olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla Deniz Ticaret Odası, İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul Valiliğinde toplantı düzenlendiğini hatırlatarak toplantı neticesinde gürültü kirliliği yapan tesis ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun hale getirilmelerini kararlaştırıldığını söyledi.

Alınan kararların sektör temsilcileriyle birlikte ilgili firmalara tebliğ edildiğini ifade eden Öztürk, "Bu denetimlerin amacı kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza yazmak değil, gürültü kirliliğini önlemektir. Bu suretle hem vatandaşlarımız rahatsız edilmeyecek hem de canlı müzik yapan tesis ve işletmeler faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu konuda çalışma yapan tesis ve işletmelerden gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- 36 bin 95 TL idari ceza

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ise Sahil Güvenlik ekipleriyle beraber rutin ses desibel kontrollerinin yapıldığını belirterek belirlenen desibel miktarını aşan işletme ve firmalara cezai müeyyide uygulandığını dile getirdi.

Temel amaçlarının İstanbullunun gürültünün az olduğu, konforlu bir şekilde yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Güner, bu çerçevede sık sık denetimler yaptıklarını bildirdi.

Güner, gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin 95 TL idari para ceza uygulanacağını belirtti.

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