İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Hasan YILDIRIM-Taner YENER-Ramazan EĞRİ-Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK-İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.
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