İstanbul Boğazı'nda Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Cumartesi sabahı meydana gelen kaza ile ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich-10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi" denildi.

Kıyı Emniyet açıklamasında, gemilerin "Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörleri refakatinde kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği" belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda ikinci bir çarpma olayı daha yaşandı.

Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi" denildi.