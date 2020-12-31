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İstanbul Boğazı’nda ve Haliç’te yılbaşı denetimi

31.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı kısıtlamaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda ve Haliç’te denetim gerçekleştirdi.Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den itibaren başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı kısıtlamaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda ve Haliç’te denetim gerçekleştirdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den itibaren başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yılbaşında virüsle mücadelede oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Boğazı ve Haliç’te denetim gerçekleştirdi. Yılbaşında her türlü eğlencenin yasaklanması sebebiyle özellikle yat ve teknelerde kaçak yılbaşı partilerine karşı ekipler didik didik incelemelerde bulundu. Denetlemeler boyunca geçen senelerde hareketli olan boğaz çevresinin büyük bir sessizliğe büründüğü görüntülere yansıdı. Vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uydukları görüldü.

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