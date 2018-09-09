İstanbul Boğazı'nda yatta cinayet

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'na kiraladıkları yatla açılan iki üvey kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Bebek'ten kiraladıkları tekneyle boğaza açılan Y.D. ve üvey kardeşi S.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.N. üzerindeki silahla Y.D.'ye ateş etti. S.N., olayın ardından tabancayı denize atarken, yat kaptanı M.C. de durumu polis ekiplerine bildirip yatı Bebek iskelesine yanaştırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı S.N'yi yat iskeleye yanaştığı sırada gözaltına alırken, olayın yaşandığı yata gelen sağlık ekipleri, Y.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı S.N, olayda kullandığı tabancayı attığı yeri göstermesi için deniz polisi ekiplerine ait tekneyle yeniden olay yerine götürüldü. Gösterilen alanda dalış yapan dalgıç polisleri tabancaya ulaşamazken, Y.D'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.N. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

