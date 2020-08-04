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İstanbul Boğazı’ndaki teknelere korona denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 01:26 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botlarla İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Boğazı’ndaki teknelere korona denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik geniş çaplı koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Boğazda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulayan ekipler, boğazda bulunan teknedeki vatandaşlar uyarılarda bulundu. Öte yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.

Ekiplerin, İstanbul Boğazı’ndaki gezinti teknelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kontrolü ve ses denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

İHA

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