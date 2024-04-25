İstanbul boğazındaki ünlü mekanda tecavüz skandalı! Müdür garsona istismarda bulundu

Kuruçeşme, İstanbul'daki eğlencenin merkezlerinden biri olarak bilinir. Kuruçeşme bu kez bir skandalla gündem oldu. 47 yaşındaki M.A, aynı işletmede garson olarak çalışan 33 yaşındaki S.Z'ye içki ısmarlamak istedi. Kafasındaki niyetle birlikte S.Z'yi sarhoş edecek kadar içiren M.A, talihsiz kadının sarhoş olmasından yararlandı.

Lavaboya giderek istifra eden S.Z'nin yanına giden sapık önce elleriyle tacizde bulunmaya başladı. Tacizin dozunu artıran sapkın adam, S.Z'nin karşı koymaya çalışmasına rağmen çaresiz durumundan faydalanarak cinsel istismarda bulundu. Genç kadın istismara uğradıktan sonra karakola gitti ve şikayetçi oldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre S.Z, karakolda M.A'nın kendisine içki verdiğini bu içkiyi içtikten sonra bilincini yitirdiğini ve ayakta duramadığını anlattı. S.Z'nin ifadesine göre M.A, daha önce de 2 kez kendisini taciz etmeye çalıştı. İşletmede çalışan bir diğer kadın garson da yaşananları doğrular nitelikte ifade verdi.

Genç kadından alınan DNA örnekleriyle şüpheliye ait örnekler uyuştu, genç kadının cinsel istismara maruz kaldığı adli şekilde belirlendi. İstismarcı önce gözaltına alındı daha sonra da tutuklandı. Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.