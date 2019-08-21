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İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

İstanbul boğazını saran kara bulutlar objektiflere yansıdı.İstanbul’da sağanak yağış özellikle Anadolu yakasında etkili oldu.

İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul boğazını saran kara bulutlar objektiflere yansıdı.
İstanbul’da sağanak yağış özellikle Anadolu yakasında etkili oldu. Yağmur öncesi özellikle İstanbul Anadolu yakası üzerini kaplayan kara bulutlar, fotoğraf karelerine yansıdı. Kara bulutlar gökyüzünde ilginç görüntüler oluştururken Camlıca Camii ve Çamlıca Kulesi’nin üzerine de adeta kara bulutlar sardı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutlarla kaplanırken, şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı.

İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

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