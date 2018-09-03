İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Sarıhan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde, devlet teşkilatımız içinde sinsice yuvalanan FETÖ adlı hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Aziz milletimizin destansı direnişiyle püskürtülen bu girişim, başta yargı teşkilatı olmak üzere, her kademedeki kamu görevlilerinin kanuni yetkilerini meşru devletten başka oluşumların hizmetine sunmalarının ne denli ağır ve telafisi zor sonuçlar doğurduğunu göstermiştir."

Yakın geçmişte yaşanan bu vakanın tüm görev süreleri boyunca bütün meslektaşlarına ders olmasını temenni eden Sarıhan, "Kanunların bize verdiği yetkileri Anayasamızla teminat altına alınan tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine sadık kalarak kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.