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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan: - "Aziz milletimizin destansı direnişiyle püskürtülen bu girişim (15 Temmuz), başta yargı teşkilatı olmak üzere, her kademedeki kamu görevlilerinin kanuni yetkilerini meşru devletten başka oluşumların hizmetine sunmalarının ne denli ağır ve telafisi zor sonuçlar doğurduğunu göstermiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Sarıhan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde, devlet teşkilatımız içinde sinsice yuvalanan FETÖ adlı hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Aziz milletimizin destansı direnişiyle püskürtülen bu girişim, başta yargı teşkilatı olmak üzere, her kademedeki kamu görevlilerinin kanuni yetkilerini meşru devletten başka oluşumların hizmetine sunmalarının ne denli ağır ve telafisi zor sonuçlar doğurduğunu göstermiştir."

Yakın geçmişte yaşanan bu vakanın tüm görev süreleri boyunca bütün meslektaşlarına ders olmasını temenni eden Sarıhan, "Kanunların bize verdiği yetkileri Anayasamızla teminat altına alınan tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine sadık kalarak kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıhan, hain darbe girişiminin akamete uğratılması için canını hiçe sayan ve bugün burada bulunmalarında en büyük pay sahibi olan aziz şehitlere de Allah'tan rahmet dileyerek, sözlerini, "Gazilerimize de acil şifalar dilerim. Son olarak, adliyemize tayinle gelen meslektaşlarıma ve personelimize hoş geldiniz diyor, aramızdan ayrılanlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." diye tamamladı.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu ise "Adli yılın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dertsiz, tasasız, sağlıklı, başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum." dedi.

Törene, emekliye ayrılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, adliyede görev yapan hakim ve savcılarla adliye personeli katıldı.

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