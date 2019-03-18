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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kan bağışı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi'nde, "Bölge Adliye Mahkemesi'ne Bağışlanan Her Kan Kurtarılan Üç Candır" adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi'nde, "Bölge Adliye Mahkemesi'ne Bağışlanan Her Kan Kurtarılan Üç Candır" adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlk kez kan bağışına yönelik kampanya yaptıklarını, günde 9 bin insanın kana ihtiyaç duyduğunu söyleyen Saruhan, "Kan vermek gönüllülük işidir. Ancak bir kere verilip kenara çekilecek bir etkinlik olarak düşünülmemesi gerekir" dedi.

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Merkezi Müdürü Uzman Dr. İlhan Birinci de, İstanbul'un Anadolu yakasında yılda yaklaşık 200 bin ünite kan toplayarak, bölgemizdeki 100'e yakın hastanemizin kan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kurulan Kızılay Kan Merkezi'nde yapılan kampanya için düzenlenen törene İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Saruhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Merkezi Müdürü Uzman Doktor İlhan Birinci, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kızılay ile işbirliği içinde bu kampanyayı düzenlediklerini, bir süre önce ameliyat olduğu için kan veremediğini söyleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Saruhan, "Kızılay'ın kamuoyu nezdinde bilinen en önemli faaliyetlerinden biri de, ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanmasını sağlamak ve kan bağışına yönelik bilinç oluşturmaktır" dedi.

'GÜNDE 9 BİN İNSAN KANA İHTİYAÇ DUYUYOR'

Kızılay'ın Kartal Şubesi ile irtibata geçerek ilk kez kan bağışına yönelik kampanya yaptıklarını söyleyen Saruhan, "Kan vermek gönüllülük işidir. Ancak bir kere verilip kenara çekilecek bir etkinlik olarak düşünülmemesi gerekir. Zira ülkemizde her gün yaklaşık olarak 9 bin insanın kana ihtiyaç duyduğu dikkate alındığında, bu etkinlikleri devamlı kılmak ve kan ihtiyacı duyanlara yardım etmek sosyal sorumluluk bilincine sahip her vatandaşın onurlu görevi olmalıdır" dedi.

'ÇANAKKALE SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞEN MEHMETÇİĞE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUZ'

Bugün aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü olduğunu hatırlatan Saruhan, "Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ecdadımız tarihe şanlı bir destan yazmıştır. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen bu savaşlarda yaklaşık 250 bin mehmetçiğimiz şehit düşmüştür. Bizler de Çanakkale savaşlarında şehit düşen kahraman ecdadımıza ve bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve şükran duygularımızla yad ediyoruz" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 2 hafta önce mide ameliyatı olduğu için kan verememenin mahcubiyetini yaşadığını belirterek, "İnşallah süre dolduğunda ilk yapacağım iş kan bağışı olacaktır. Bende birkaç kez yakınlarımın hastalığı sebebiyle kan arama meşakkatiyle karşı karşıya kaldığımdan kan bulmanın ne kadar zor bir iş olduğunu birebir yaşadım. Dolayısıyla kan bağışında bulunacak değerli arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Merkezi Müdürü Uzman Dr. İlhan Birinci, İstanbul'un Anadolu yakasında yılda yaklaşık 200 bin ünite kan toplayarak, bölgemizdeki 100'e yakın hastanemizin kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Tek kaynağı insan olan kanın, başka türlü elde edilemeyen kanın ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılması konusunda bizlere verdiğiniz destek için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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