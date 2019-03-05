 İSTANBUL - BOMBA İMHA UZMANLARININ  YAŞAMIN KIYISINDAKİ HAYATLARI

Çağatay KENARLI -Murat ÇİMEN -Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ŞÜPHELİ paket ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine giderek gerekli kontrollerini yapan, daha sonra bomba imha robotuyla veya fünye ile şüpheli paketi etkisiz hale getiren Bomba imha uzmanı polisler, tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor. Bomba uzmanı polislerin sırtlarında taşıdıkları en az 45 kilogram ağırlığındaki koruyucu kıyafetleri ölümle kalım arasındaki ince çizgi.

ŞÜPHELİ PAKET İHBARI GELDİKTEN SONRA YAŞANANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde görevli bir komiser şüpheli paket ihbarı geldikten sonra pakete uygulanan süreci şöyle anlattı:

"Haber merkezi şüpheli paket ihbarını değerlendirerek, ilk müdahale ekibine çevre güvenliği aldırıyor sonra da Bomba İmha ve İnceleme Şube ekiplerine durumu bildiriyor. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelerek, çevre emniyetinin yeterli olup olmadığını, herhangi bir patlama anında çevrede zarar görebilecek vatandaşın olup olmadığını tespit ediyoruz. Daha sonra şüpheli paketi kontrol ederek, çevre emniyetinin yeterli olduğuna ikna olunca 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla şüpheli pakete gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bomba uzmanı personel bomba imha kıyafeti giyerek, şüpheli pakete yapılan müdahale sonrası pakette bomba var mıydı diye inceler, varsa tam olarak etkisiz hale getirip getirilmediğini kontrol eder. Eğer etkisiz hale getirilmediyse, unsurları birbirinden ayırır ve gerekli kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrılır. Çevre emniyetinin normale dönmesini sağlayarak konuyu sonlandırırızö dedi.