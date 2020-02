İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, 5-8 Şubat'ta 1953'de Vern Sneider'in The Teahouse of the August Moon romanından aynı adla uyarladığı oyunu ile Pulitzer ve Tony ödülleri alan senaryo ve oyun yazarı John Patrick tarafından kaleme alınan "Tatlı Kaçık", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, müziklerini Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen'in yaptığı, Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı en seçkin örneklerden biri olan "İki Efendinin Uşağı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde sahnenin ilk kadınları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiren "Hayali Temsil", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan "Uzlaşma", Ümraniye Sahnesi'nde bir çiftin hikayesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan "Geç Kalanlar", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarının konu edildiği "Hisse-i Şayia" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Türk tiyatrosunun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan "Komik-i Şehir Naşit Bey" sahnelenecek.