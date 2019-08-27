HABER

İstanbul bu yıl İzmir Fuarı’nın onur konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

88.

İstanbul bu yıl İzmir Fuarı’nın onur konuğu oldu

88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) bu seneki onur konuğu il İstanbul ve Kahramanmaraş oldu. İstanbul, Çin Halk Cumhuriyeti’nin partner ülke, Hindistan Cumhuriyeti’nin odak ülke olduğu fuara Kahramanmaraş’la birlikte onur konuğu il olarak katılacak. Büyük açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.
İzmir’in 88 yıllık değeri, Türkiye’nin en köklü fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 6-15 Eylül tarihleri arasında binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl tarihinde ilk kez İstanbul’u onur konuğu il olarak ağırlayacak. İstanbul’la birlikte Çin Halk Cumhuriyeti (partner ülke), Hindistan Cumhuriyeti (odak ülke) ve Kahramanmaraş’ın (onur konuğu il) üst düzeyde temsil edileceği fuar, ülkeler ve kentler arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak.
"İzmir İş Günleri" ile yurt dışından gelecek heyetler, yeni iş bağlantılarını İzmir Enternasyonal Fuarı bünyesinde kurma imkanı yakalayacak. İzmir konser, tiyatro, söyleşi, sinema gibi etkinliklerle 10 gün boyunca kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Çin Halk Cumhuriyeti, kendine özgü kültürel değerlerini Kültürpark 2 numaralı holde yer alacak standında sergileyecek. Hindistan ise Hol 1/A’da yer alacak. “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla EXPO 2023’e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF’ye renk katacak.
İEF tarihinde onur konuğu olarak ilk kez ağırlanacak İstanbul için kurulacak stantlarda kentin güzellikleri, kültürü ve ekonomik faaliyetleri İzmir Enternasyonel Fuarı’na gelen binlerle buluşturulacak. İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 6 Eylül Cuma günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek büyük açılışa katılacak.

İstanbul bu yıl İzmir Fuarı’nın onur konuğu oldu

İstanbul bu yıl İzmir Fuarı’nın onur konuğu oldu

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Minibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralıMinibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı
Seyir helindeki LPG’li araç alev aldıSeyir helindeki LPG’li araç alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.