İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- BAKAN SOYLU: 9 GÜNLÜK TATİLDE 86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Bu kazalarda 86 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Soylu, Bayrampaşa'da bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne sabaha karşı gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Hal esnafını gezerken meyve ve sebze fiyatlarını da soran Bakan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. "KARAR VERMEK ZORUNDAYIM"

Bakan Soylu, "Ben bayram boyunca trafiği takip ettim, terörü takip ettim. Tunceli'de jandarma özel hareket mağaranın içine girinceye kadar takip ettim, takip etmek zorundayım. Karar vermek zorundayım, gir veya girme kararın ben veriyorum. Tehlikeli bir iştir, ilk ateş denilen bir şey vardır. İlk ateşi bizimkilerin alması yüzde 70-80'dir. Çünkü karşı taraf saklanıyor bizimkiler adım atıyorlar. Ramazan Bayramı tatili boyunca da trafiği takip ettim. Ölüm bir kişi dahi olsa bizim için yıkıcıdır. 2017 yılında 7 bin 427 kişi trafik kazalarında öldü. Her yıl bir ilçe kadar nüfus gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı aldık. Şu an yıl başından itibaren trafik kazalarındaki ölümler yüzde 40 azaldı" dedi.

"86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Bayram tatilindeki trafik kazalarıyla ilgili bilgi veren Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Geçmiş dönemlerde kaza kara noktalarında tek bir kazamız yoktu. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. Tedbirlerimizi aldık. 185 bin polis ve jandarma görevlendirdik. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son 10 yıla göre yüzde 51.5, geçen yıla göre yüzde 48.5 trafik kazalarındaki ölümlerde bayram tatillerinde azalma söz konusu. Şimdi bugün bitti, kurban bayramındaki tatil için hazırlık yapmaya başladık" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- İçişleri Bakanının gelmesi

- Bakanın camiye girişi

- Bakanın cami çıkışı esnafı ziyaret etmesi

- Esnafın çayını içmesi

- Kahvaltıdan görüntü

- Bakanın açıklamaları

- Genel ve detaylar ========================== 2- İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Murat ÇİMEN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da polis, zehir tacirlerine karşı 3 önemli operasyon düzenledi. İki araçtaki gizli bölmelerde 90 kilo uyuşturucu bulan ekipler, seraya dönüştürülerek "Hint keneviri" yetiştirilen 3 lüks villaya baskın yaptı. Villlarda 980 kök hint kenevirinin yanı sıra uyuşturucu gizlenmiş çok sayıda roll-on ele geçirilmesi dikkat çekti.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk operasyon 29 Mayıs'ta Esenyurt'ta gerçekleştirildi. Ekipler, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda plakası belirlenen TIR'ın Esenyurt'ta bir parkta olduğu anlaşıldı.

70 KİLO EROİN

Adrese giden ekipler bir süre takip yaptı. Zehir tacirleri TIR'daki uyuşturucuyu çıkarmak isterken polis baskın düzenledi. Uyuşturucuyu çıkarmak için dorsenin altına giren bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. TIR şoförü de gözaltına alındı. Uyuşturucuların dorse şasisindeki bir zulaya saklandığı anlaşıldı. Gizli bölmeyi açan ekipler 70 kilo eroin ele geçirdi. OTOMOBİL ZEMİNİNDE ZULA

İkinci operasyon ise Küçükçekmece'de gerçekleştirildi. Ekipler, Bulgaristan'dan uyuşturucu getiren bir şüpheliyi belirledi. Takip edilen şüphelinin aracı İkitelli'de durduruldu. Sürücü gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, araç zemininde zula olduğu anlaşıldı. Zulayı belirleyen polislerin yaptığı aramada 20 kilo kokain ele geçirildi. KOKAİN 'ROLL-ON'U

Şüphelinin Küçükçekmece'de bir dairede kaldığı belirlendi. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda roll-on olduğu fark edildi. Roll-on'ları açan ekipler, üst kısmının ter kokusuna karşı jel içerdiği ancak alt tarafında kokain olduğu belirledi. Şüphelilerin, kokainleri roll-on şeklinde sattığı tespit edildi.

LÜKS VİLLALARDA ZEHİR SERASI

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen son operasyon ise Silivri'de gerçekleştirildi. Polis ekipleri 3 lüks villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine günlerce takip yaptı. Villaların bazı bölümlerinin özel havalandırma, ışık ve ısı düzenleriyle seraya dönüştürüldüğü anlaşıldı. Tespit çalışmalarının ardından adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler bodrum kata inince Hint keneviri serasıyla karşılaştı. Villalardaki 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmada 250 kilo ağırlığında 980 kök Hint keneviri ele geçirildi. HEPSİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun 15 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü:

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-Uyuşturucu baskınlarının polis kamerasına yansıyan görüntüleri

-Roll-On'larda uyuşturucu çıkması

-Ele geçirilen uyuşturucu ===========================

3- KAÇIRILMAK İSTENEN KİŞİ HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI - O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de işine gitmek için aracına bindiği sırada iki kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak kaçırılmak istenen Halil Y. seyir halindeki araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Y., sabah evinden çıkıp işe gitmek için arabasına yöneldi. Halil Y. aracına biner binmez iki kişi bir anda otomobiline bindi. Biri yüzüne biber gazı sıkarken, diğeri de Halil Y.'yi yolcu koltuğuna çekerek direksiyona geçti. İki kişi alıkoydukları Halil Y. ile hızla olay yerinden kaçtı. Biber gazının etkisi geçtikten sonra Halil Y., kaçıranlarla boğuşmaya başladı ve bir süre sonra da ara sokakta kapıyı açarak atladı, yere düştü. Kolundan ve bacağından yaralanan Halil Y. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil ile kaçan iki kişi, kısa süre ara sokaklarda ilerledikten sonra yine ara bir sokakta aracı çalışır halde bırakıp kaçtılar. Terk edilmiş aracı inceleyen polis ekipleri aracın ön camının kırık ve ön camda ayakkabı olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme polisi de parmak izi çalışmasında bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Aracın ara sokakta ilerlemesi ve iki kişinin aracı terk edip sokak içerisinden yaya olarak kaçmaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri esrarengiz kaçırma girişiminde bulunan kişileri arıyor. Görüntü Dökümü

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-Güvenlik Kamerası

-Otomobilin sokak arasında ilerlemesi

-Otomobilin park edilmesi

-Otomobilin içerisinden iki kişinin inip koşması

-Aktüel Görüntü

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-Otomobilden görüntü

-Otomobilin içerisindeki ayakkabıdan görüntü

-Otomobilin camının kırık olması

-Dikiz aynasının kırık olması

-Sokak içerisinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Kaçırılmaya alışılan Halil Yılmaz'dan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinin arabadan delil çalışması yapması

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar ========================= 4- "SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ" BAŞLADI Gülseli KENARLI - Harun UYANIK-CemaL YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bugün başlatıldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınmasının amaçlayan proje kapsamında, yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

Sabah saatlerinde Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle başlayan proje kapsamında aralarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de bulunduğu dalgıçlar denizden çöp topladı. Çıkarılanlar arasında ekmek, şişe, poşet ,cam tepsi gibi çeşitli gıda ve ev bulundu. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir gün çünkü dünyanın ve ülkemizin atık konusunda durumu malum. 2050 yılında denizlerde plastik sayısı ile balıkların sayısının aynı olacağı belirtiliyor. Bunu bu duruma getiren biziz. Bugün çok önemli bir gün çünkü bunun önlenmesi için canla başla çalışan bir grup var. Burada ilk adımları atılacak. Biz de su altı temizliği yapacağız. Suyun üzerinde de bu durumla ilgili neler gözlemlediğimizi paylaşacağız. Eğer başarırsak dünyanın durumunu değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Çalışmalar devam edecek. Benim girip denizden atığı toplamam değil de; bunun hiç olmaması, farkındalık oluşması, poşet, plastik tüketiminin azalması önleyici faktörler. Bunları biz yaygınlaştırmak istiyoruz. Dipte neler olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm yıl boyunca çalışmalar olacak. Deniz benim evim, deniz canlılarının plastikle boğuştuğunu düşünüyorum. Bizim attığımız plastik atıklar yüzünden nesli bile tehlikede olan canlılar var. Evinize nasıl çöp atmıyorsanız ona göre davranalım, tüketimiz azaltalım ve tek kullanımlık plastik atıklardan kaçınalım.ö

Proje kapsamında öğlen saatlerinde Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla bir tören de düzenlenecek.

PROJE HAKKINDA

"Sıfır Atık Mavi" adı verilen seferberlikle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak. Proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek. Projeyle yaz boyunca yapılacak çevre aktiviteleriyle dikkatler Türkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarına çekilecek. Yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar yapılacak. Çalışmalarla yaz sezonu sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor. Görüntü Dökümü:

---------------------- - Dalgıçların hazırlanması