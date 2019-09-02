İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (ÖZEL) - KANDİLLİ'DE DEPREMİN KALBİ BURADA DİNLENİYOR - Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleştirilen 450 deprem izleme istasyonundan gelen sinyaller 7 gün 24 saat takip ediliyor. * Dr. Doğan Kalafat, "Deprem uyarısını verebilmek mümkün değil çünkü sizler de görüyorsunuz, Marmara Denizi'nden geçen faylar aktif faylar. Karaya ve şehirlere çok yakın. Dolayısıyla bir erken uyarı verme şansına sahip değiliz. Ama tsunami ile ilişkili erken uyarıyı yaklaşık 5-7 dakika içinde verme şansına sahibiz" Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) BOĞAZİÇİ Üniversitesi (BOUN) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunan "Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi", Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleştirdikleri 450 deprem izleme istasyonundan gelen sinyaller ile 7 gün 24 saat depremleri izliyor ve değerlendiriyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Kandilli'de depremlerin anbean nasıl izlendiğini anlattı.

Dr. Kalafat, "Bizim yapmamız gereken yalnızca İstanbul değil bütün Marmara bölgesinde kıyısı olan 7 il ve ilçelerindeki bütün yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlarımızın, depreme hazırlıklı bir toplum haline gelebilmesi. Afet bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmesi. Deprem öncesi, anı ve sonrasında birey olarak, aile olarak, mahalle olarak, şehir olarak hepsini planlamamız ve muhakkak ve muhakkak depreme dayanıklı binalarda oturmamız, bunu talep etmemiz gerekiyor" dedi.

Merkezde 25 uzman kişi ile görev yaptıklarını dile getiren Kalafat, "Depremleri yarı gerçek zamanlı, yani çok hızlı bir şekilde, depremden hemen sonra çözümleriz. Ülkemiz ve çevresindeki depremlerle ilgili bilgiyi hızlıca ilgili merkezlerle ve halkımızla paylaşırız. Ve önemli bir deprem olduğu zaman yine 4-5 kişilik bir grup depremlerle ilişkili bilgileri hızlıca derler ve web'e, aynı zamanda SMs ve diğer bilgi kaynaklarıyla göndeririz. Bir deprem olduğunda çok hızlı bir şekilde otomatik bir çözüm yapılır. O otomatik çözüm el değmeden ve depremden birkaç dakika sonra olur. Bu prosedür, Uluslararası merkezlerde olduğu gibi, yıkıcı veya orta büyüklükteki depremden sonra ilgili afetle ilişkili çalışmalar yapan kurumların planlamasına yardımcı olmak ve afet yöresine hızlı intikal sağlamak için uygulanır" ifadelerini kullandı.

"HIZLI BİLGİ VERMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Deprem belli büyüklük üzerinde ise ilgili bakanlıklara, İçişleri Bakanlığı'na, Valiliğe ve Birinci Kolordu Komutanlığı'na hızlıca bilgi verdiklerini ifade eden Kalafat, "Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde yaklaşık 5.5, 5.7'nin üzerindeki her deprem kısmen de olsa yıkıcı ve zarara neden olabilir. Yaralanmalara ve zaman zaman da can kayıplarına neden olabilir. Çünkü depremin kaynağı çok önemli. Örneğin eğer deprem bir köyde ise ve yerleşim yerleri çok eski ise, kerpiç binalardan oluşuyorsa ve deprem kaynağına çok yakınsa, kısmen hasar ve can kaybı bekleyebiliriz. O yüzden hızlı bilgiyi vermek bizim için önemli" şeklinde konuştu. "99 DEPREMİNDEN SONRA ÇOK CİDDİ BİR YAPILANMA İÇİNE GİRDİK"

1999 depremlerinde teknolojik ve aletsel olarak kapasitelerinin düşük olduğunu vurgulayan Kalafat, "2000 sonrasında çok ciddi bir yapılanma içine girdik. Ağırlıklı olarak Marmara tabii çok önemli bizim için, ülkemizin hemen hemen her yerinde, özellikle aktif fayların geçtiği yerlerde bir nirengi gibi ülkemizin her tarafına dağılmış deprem istasyonlarımız var. Bu istasyonlar küçük kulübeler şeklinde. Merkeze eş zamanlı olarak düşen sinyallerde burada gördüğünüz gibi hemen uzman arkadaşımız tarafından değerlendirilmekte ve sonuçları paylaşılmakta. Bu istasyonlar, Marmara dahil olmak üzere yaklaşık 450 tane, Türkiye çapında 250'nin üzerinde" dedi.

"DEPREM SONRASI OLUŞABİLECEK TSUNAMİLERE KARŞI ERKEN UYARI VEREBİLİYORUZ"

Deprem sonrası oluşabilecek tsunamilere karşı da gözlem yaptıklarını ve tsunami için erken uyarı verebildiklerini söyleyen Kalafat, "Merkezimiz aynı zamanda Doğu Akdeniz ve bağlı denizler diye tabir ettiğimiz Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de, Marmara'da olan deprem sonucu olabilecek tsunamilerle ilişkili de bir gözlem ve uyarı merkezi. Dolayısıyla bir takım uluslararası yükümlülüklerimiz var. O yüzden de gördüğünüz gibi gerçek zamanlı su seviyesi istasyonları da ülke çapında kurmaya ve ortak olarak da Harita Genel Müdürlüğü ile çalıştırmaya başladık. Buradaki amaç da bir deprem sonrası oluşabilecek tsunamiyle ilgili erken uyarı verebilmek. Tsunamiyle ilişkili erken uyarı bilgisini verebiliyoruz" ifadelerini kullandı. "DEPREM İÇİN ERKEN UYARI VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Depremde erken uyarı bilgisi vermenin mümkün olmadığını vurgulayan Kalafat, "Bildiğiniz gibi, yalnızca Marmara bölgesinde İstanbul uyarı ve erken müdahale sistemi deprem mühendisliği ana bilim dalımız tarafından işletilmekte. Ama bu yalnızca insanlar için değil, mühendislik yapılarının deprem sonrası güvenliklerinin sağlanması amaçlı. Örneğin Bir deprem olduğunda hızlı tren veya Marmaray duracak. İGDAŞ mesela, doğalgazı kesecek. Bir de bu, büyük bir deprem sonrasında olağan yaşamın hızlı dönmesini sağlamaya yönelik ve çevrenin etkilenmemesi, çevre zararlarının korunmasına yönelik bir çalışma. Mesela yangınlar büyük bir tehlike. Deprem uyarısını verebilmek mümkün değil çünkü sizler de görüyorsunuz, Marmara Denizi'nden geçen faylar aktif faylar. Karaya ve şehirlere çok yakın. Dolayısıyla bir erken uyarı verme şansına sahip değiliz. Ama tsunami ile ilişkili erken uyarıyı yaklaşık 5-7 dakika içinde verme şansına sahibiz" şeklinde konuştu.

"DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK ALINACAK ÖNLEMLERLE MÜMKÜN"

Kalafat, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son olan 1967'deki Adapazarı-Mudurnusuyu Vadisi depreminden sonra artık Marmara'da, Doğu Marmara'dan itibaren bütün Marmara bölgesinde büyük depremlerin olacağını aslında yer bilimcilerin hemen hemen tamamı ifade ettiler ve 99 depremleri oldu. Şimdi 99 depremleri olduktan sonra bu süreç devam edecektir. Marmara bölgesinde özellikle denizin içerisinde sismik boşluk dediğimiz alanlar var. Bu sismik boşluklar muhakkak er ya da geç kırılacak ve enerjisini boşaltacak. Dolayısıyla bizim şu anda Marmara'da, 99 depremlerini üzerinden 20 yıl geçti, 20 yılı çok iyi kullanmamız gerekirdi. Kullanabildik mi? Nispeten. Ama yeterli değil çünkü deprem gibi bir afete de hazırlıklı olabilmek tüm bireylerin, kamunun, bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımızın alacakları önlemlerle mümkün olabilir" "DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA OTURMAMIZ VE BUNU TALEP ETMEMİZ GEREK"

Sadece İstanbul değil, Marmara bölgesine kıyısı olan tüm 7 il ve ilçelerinin depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Kalafat, " Kamunun görevleri var. Mesela bir an önce, yüzde 80'i yapıldığını biliyorum ama hastaneler, kritik yerler, viyadükler, köprüler, barajlar, okullar… Bunlar önemli. Bu hazırlıkları günbegün yapmamız lazım çünkü zaman yaklaşıyor. Dolayısıyla biz bir depremin nerede ve ne büyüklükte olabileceğini belli bir hata payı içerisinde verebiliyoruz ama ne zaman olabileceğini söylememiz mümkün değil. Fakat yapılan hesaplarda ve istatistik çalışmalarında da bu depremin 2050 yılında yüzde 75 olasılıkla, 2090'a kadar da yüzde 95 olasılıkla çok büyük bir risk ile olabileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken yalnızca İstanbul değil bütün Marmara bölgesinde kıyısı olan 7 il ve ilçelerindeki bütün yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlarımızın, depreme hazırlıklı bir toplum haline gelebilmesi, afet bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmesi. Deprem öncesi, anı ve sonrasında birey olarak, aile olarak, mahalle olarak, şehir olarak hepsini planlamamız ve muhakkak ve muhakkak depreme dayanıklı binalarda oturmamız, bunu talep etmemiz gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-BOUN Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme merkezinden görüntüler

-Dr. Doğan Kalafat ile röp.

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay =======================

(havadan görüntüyle)

2- ESENYURT'TAKİ PATLAMANIN NEDENİ BELİRLENDİ Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - Ersan SAN /İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz tesisatındaki oynama nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamada bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, 2135. sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10.00 sıralarında doğalgaz tesisatında oynama nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırdı.

Patlama nedeniyle daireden metal parçaları ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayarak, sokağa çıktı. Bu sırada apartman önünde kimsenin olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Sokakta bulunan park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmandaki bazı dairelerin de camları kırıldı.

Patlamanın meydana geldiği dairenin karşısında oturan Fatma Türkmen, "Sadece yangın tüpünü verebildim, vurdum kapıya baktım kapı açılınca sadece yangın tüpünü verebildim. Patlamanın olduğu evin karşısında oturuyorum. Hemen yangın tüpünü yetiştirdim, çık dışarı dedim ama çocuğum da çok perişandı" şeklinde konuştu. Karşı binada oturan Selami Eren ise, "Karşı binada balkonda oturuyordum. Bir baktım cam, çerçeve bir patlama peşinden. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Patlamanın meydana geldiği daire

-Zarar gören karşı daire

-Zarar gören araçlar

-Sokağa saçılan ev eşyaları

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Sokaktan genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler ================================= 3- AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KUZENİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU -Kaza anı kameraya yansıdı Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA

Avcılar'da alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 29 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evlerine doğru yürürken arkadan aracıyla gelen kuzeni Levent Gül'ün (22) çarpması sorucu yaralandı. Lise öğrencisi Nazar Gül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan Levent Gül'ün 81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevin'de düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. Levent Gül'ün ise "Taksirle ölüme sebep olma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Nazar Gül'ün fotoğrafı =========================== (ÖZEL)

4- BEYOĞLU'NDA ENGELLİ GURBETÇİYE GASP Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda yürüme engelli gurbetçi genç, yardım bahanesiyle yanına gelip uyuşturuculu sigarayla bayılttığı öne sürülen iki kişi tarafından gasp edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Cumartesi günü sabaha karşı saat 04:30 sıralarında yaşandı. Fransa'da yaşayan Batuhan Mercimek (22) tatil için geldiği İstanbul'a geldi. Beyoğlu'nda bir apart daire kiralayan Mercimek, cumartesi gecesi Taksim'de biraz gezdikten sonra eve dönmek için yola çıktı. Doğuştan iki ayağı da engelli olan ve protez yardımıyla yürüyen Batuhan Mercimek eve yaklaştığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Onun düştüğünü gören iki kişi yardım edip yerden kaldırdı. UYUŞTURUCULU SİGARAYLA TUZAK

Biraz ileride sigara verilen ve kaldırıma oturtulan gurbetçi genç verilen sigarayı içerken şüphelenip kalkarak yaklaşık 100 metre ilerideki evine gitmek istedi. İçtiği sigaraya koyulan uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çektığı belirten Batuhan Mercimek sendelemeye başladı. Kendisine uyuşturucu içirip yine peşinden ayrılmayan kişiye tutunmak isteyen Mercimek bilincini kaybedip tekrar yere düştü. İki kişi tarafından yoldan kaldırıma alınan Batuhan Mercimek, sabah başka iki kişi tarafından yüzüne su dökülerek ayıltıldığında telefon ve parasının gasp edildiği fark edip polise haber verdi. Bir süre sonra gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCE YARDIM, SONRA GASP ETTİLER

Batuhan Mercimek, "Dolaşmak için Taksim'e çıktım. Saat 04.00 gibi eve dönüyordum. Benim ayaklarım engelli, yürürken takıldım düştüm. İki kişi bana yardım edip kaldırdı. Sonra kaldırıma oturduk, sigara verdiler ama o sigara değildi, içerken anladım içine bir şey doldurmuşlar. Biraz içince kafam gitti, beni bırakın eve girmek istiyorum dedim. Zaten eve 100 metre vardı, yürürken yine düştüm. Sabah, başka iki kişi beni uyandırdı. Yüzüme su döktüler sonra yavaş yavaş ayıldım. Telefon ve paramı almışlar, para sorun değil ama telefonum bana lazım. Fransa da yaşıyorum tatil için geldim 3 haftadır Türkiye'deyim. Ben ayaklarımdan doğuştan engelliyim. Ayak bileklerimi oynatamıyorum, protez yardımıyla zor yürüyorum, takılıp düştüğümü görünce beni sarhoş sandılar " diye konuştu. Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Yukarıda düşen Batuhan Mercimek'in ona yardım edip kaldıran kişilerle yürümesi

-Ayaktayken, Batuhan Mercimek'e içinde uyuşturucu olan sigaranın verilmesi

-Sigaranın yakılması

-Mercimek'in kaldırıma oturtulması

-Yaklaşık 5 dakika sonra Mercimek in oturduğu yerden kalkması

-Şüphelilerin Mercimek'in peşinden gelmesi

-Mercimek'in içirilen uyuşturucunun etkisiyle sendelemesi ve yanındaki şüpheliye tutunmaya çalışması

-Mercimek'in tekrar yere düşmesi

-Şüphelilerin onu yerden kaldırıp kaldırıma çekmesi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Batuhan Mercimek ile röportaj

-Batuhan Mercimek'in ayaklarındaki protezler

-Olayın yaşandığı Cadde

-Genel ve detay görüntüler

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDE MARKETTE YAŞANAN KADINA ŞİDDETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Farklı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadına şiddetin dükkan içinde ve dışında dakikalarca devam ettiği görülüyor.

Olay, Beylikdüzü'nde bir markette çalışan Azime T.'nin şiddet anlarını sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Erkek çalışan, tartıştığı Azime T.'yi yere yatırıp tekmelemişti. Genç kadın, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra da tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti. SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

30 Temmuz'da yaşanan olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddet anı, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde erkek çalışanın, tartıştığı Azime T.'yi boynundan tutup bir odaya götürmeye çalıştığı görülüyor. Azime T. kapıyı tutarak erkek çalışana direniyor. Erkek çalışan, kendisine direnen kadını darp etmeye devam ediyor. Farklı açıdan çekilen görüntüde, erkek çalışan Azime T.'yi yere düşürüp tekmeliyor. Marketin dışını gören güvenlik kamerasında ise erkek çalışanın kendisinde kaçan Azime T'nin peşinden koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Erkek çalışanla, kadın çalışanın tartışması

-Erkek çalışanın Azime T.'nin boynunu tutarak depoya götürmeye çalışması

-Erkek çalışanın Azime T.'yi yere düşürüp tekmelemesi

-Dışarıda olayı izleyen vatandaşlar

-Erkek çalışanın dışarıya kaçan Azime T.'nin peşinden koşması ============================ 6-ZAMLI TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, TAKSİCİLER MEMNUN -Taksi şoförü, "Zamlar biraz müşterilerimizi üzdü ama bizi de memnun etti."

-Üniversite öğrencisi, "Bu zamlardan daha çok öğrenciler etkileniyor. Yapılan zamlardan memnun değilim." Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yapılan yeni zamlı tarifeler bugün itibariyle uygulamaya konuldu. Taksici ve minibüsçüler yapılan zamlı tarifeden memnun olurken, vatandaşlar ise yapılan zamları fazla buldu.

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi. Yeni zamla birlikte minibüslerde indi bindi 2 TL'den 2 buçuk TL'ye, mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler ise 3 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretleri 4 TL'den, 5 TL'ye indi bindi ücreti de 10 TL'den 13 TL'ye çıkarıldı.

"BÜYÜK BİR ÜMİTLE BU ZAMMI BEKLİYORDUK"

Tarifelere yapılan zammı ümitle beklediğini belirten Beşiktaş-Taksim hattında çalışan dolmuş şoförü Tayyar Altun, "İki senedir büyük bir ümitle zammı bekliyorduk. Hayırlı oldu inşallah böyle devam eder. Zam mazota göre pek memnun etmedi ama yine de hayırlı olsun" dedi. Yolcu bulamamaktan şikayet eden başka bir dolmuş şoförü Sezgin Eğiş ise, "iki sene oldu zam gelmeyeli bunu seneye vurduğumuz zaman bir şey ifade etmiyor. Ama gelen zam birden olduğu zaman yüksek görünüyor. Ben sabah 05.30'da evden çıkıyorum. Şu an saat 10.00, taşıdığım yolcu sayısı 10. İsterse yüzde yüz zam gelsin hiç fark etmez yolcu bulamıyoruz ki. Yolcu bulsak ufak zam da iş görür" dedi. "ZAMLAR BİZİ SEVİNDİRDİ MÜŞTERİLERİ ÜZDÜ"

Yaklaşık 9 yıllık taksi şoförlüğü yaptığını belirten Mustafa Arslan, "Bizim için de müşteri için de bu tarife iyi oldu. En azından müşteri seçmiyoruz. Şuan huzurlu huzurlu çalışıyoruz yapılan zamlardan memnunuz. Zamlar biraz müşterilerimizi üzdü ama bizi de memnun etti. Taksi metre açılış ücreti 5 lira kısa mesafe ücreti ise 13 lira oldu" dedi.