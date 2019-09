İSTANBUL BÜLTENİ - 3

"HIZLI BİLGİ VERMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Deprem belli büyüklük üzerinde ise ilgili bakanlıklara, İçişleri Bakanlığı'na, Valiliğe ve Birinci Kolordu Komutanlığı'na hızlıca bilgi verdiklerini ifade eden Kalafat, "Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde yaklaşık 5.5, 5.7'nin üzerindeki her deprem kısmen de olsa yıkıcı ve zarara neden olabilir. Yaralanmalara ve zaman zaman da can kayıplarına neden olabilir. Çünkü depremin kaynağı çok önemli. Örneğin eğer deprem bir köyde ise ve yerleşim yerleri çok eski ise, kerpiç binalardan oluşuyorsa ve deprem kaynağına çok yakınsa, kısmen hasar ve can kaybı bekleyebiliriz. O yüzden hızlı bilgiyi vermek bizim için önemli" şeklinde konuştu.

"99 DEPREMİNDEN SONRA ÇOK CİDDİ BİR YAPILANMA İÇİNE GİRDİK"

1999 depremlerinde teknolojik ve aletsel olarak kapasitelerinin düşük olduğunu vurgulayan Kalafat, "2000 sonrasında çok ciddi bir yapılanma içine girdik. Ağırlıklı olarak Marmara tabii çok önemli bizim için, ülkemizin hemen hemen her yerinde, özellikle aktif fayların geçtiği yerlerde bir nirengi gibi ülkemizin her tarafına dağılmış deprem istasyonlarımız var. Bu istasyonlar küçük kulübeler şeklinde. Merkeze eş zamanlı olarak düşen sinyallerde burada gördüğünüz gibi hemen uzman arkadaşımız tarafından değerlendirilmekte ve sonuçları paylaşılmakta. Bu istasyonlar, Marmara dahil olmak üzere yaklaşık 450 tane, Türkiye çapında 250'nin üzerinde" dedi.