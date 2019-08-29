İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- GAZİOSMANPAŞA'DA HALK OTOBÜSÜNÜN KAZA ANI KAMERADA Ümit UZUN-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarpa çarpa ilerledikten sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Otobüs içinde yaklaşık 20 yolcunun olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsü araçta sıkışıp kaldı.

Yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anında otobüsün içinde seyahat eden Mehmet Ülken otobüsün hızının normal olduğunu belirterek, "Rampadan yukarı doğru çıkıyorduk. Birden bire, iki saniye içinde bir ses bir gürültü araba birden uçtu. Bodruma girdi. Arabanın yarısı bodruma, yarısı da üst dükkana girdi" dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan otobüsün kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüs hızlı bir şekilde gelerek, evin duvarına çarpıyor. Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı (Güvenlik kamerası) 29.08.2019 - Haber Kodu : 190829112 =============================== (ÖZEL)

2- ÜMRANİYE'DEKİ İKİ GRUP ÇATIŞTI; YOLDAN GEÇEN 2 KİŞİ YARALANDI - Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de 2 gün önce iki grup arasında cadde ortasında yaşanan silahlı çatışmada, o sırada yoldan geçen 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaşanan çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 2 gün önce Ihlamurkuyu Mahallesi'nde cadde üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, o sırada yoldan geçen 1'i kadın 2 kişi mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmaya giren iki grup olay yerinden ayrıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Çatışmayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde bir grubun beklediği, bir süre sonra caddeden geçen otomobilin içinden bekleyen gruba doğru silahla ateş edildiği, grup içinden bir kişinin de karşılık vererek otomobile doğru ateş ettiği, gruptaki kişilerden bazılarının araçların arkasına saklandığı, daha sonra bir kişinin de havaya ateş ettiği ve caddedeki kişilerin panikle kaçtıkları görülüyor. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bir grubun cadde üzerinde beklemesi

-Caddeden geçen bir otomobilin içinden ateş edilmesi

-Caddede bekleyen grubun içinden bir kişinin otomobile ateş etmesi

-Gruptaki diğer kişilerin araçların arkasına saklanması

-Gruptaki bir kişinin havaya ateş etmesi

-Grubun otomobilin peşinden koşması

-Cadde üzerindeki kişilerin panikle koşması

AKTÜEL

Çatışmanın yaşandığı cadde

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Sokakta bulunan mermi kovanları

-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri

-Polis ve Bekçilerin çalışmaları

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829137 ================================================== (ÖZEL)

3- ZEYTİNBURNU'NDA BEBEK İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ - Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU'nda ikinci kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün 19.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı buradaki sandalyeye çıktı. Korkuluklara tutunan bebek, bir anda aşağıya düştü. Bebeğinin kaldırıma düştüğünü gören mahalle sakinleri, yerden kaldırarak kucakladı. Çocuklarının düştüğünü farkeden anne ve baba da panikle aşağıya indi. Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı. "BİR ÇIĞLIK SESİ DUYUM"

Mahallede esnaf olan Abidin Eroğlu, "Ben o sırada iş yerimdeydim. Bir çığlık sesi duydum. İşyerinden çıktık baktık çocuk yerde. Apar topar hastaneye götürdüler. Anlattıklarına göre balkonda sandalyeye çıkmış çocuk, sonra parmaklıkların üstünden aşağıya düştü. Bir iç kanama geçirmiş galiba doktorlar uyutmuşlar. Şu an iyi şükür" dedi.

"ANNESİ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Çevre sakinlerinden Peri Sözen ise, "O sırada dükkandaydım. 'Bebek düşüyor' diye bir bağırma duydum. Karşıya geçtim herkes toplanmıştı. Bağrışma vardı. 'bir açılın çocuk hava alsın' dedim. Çocuk burnunun üzerine düştü. Bu sabah annesi yanıma geldi, çocuk yoğum bakımda ama iyi olduğunu söyledi. İç kanama geçirmiş" diye konuştu. DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan, bebeğin düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bebeğin bir anda kaldırıma düştüğü, hemen yakındaki kişinin yukarı doğru baktıktan sonra yere eğilip bebeğe baktığı, ardından kalabalığın toplandığı görülüyor. Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Bebeğin düşme anı

-Çevrede toplanan kalabalık

AKTÜEL

-Binadan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Esnaf Abidin Eroğlu

-Esnaf Peri Sözen

-Genel ve Detaylar 29.08.2019 - Haber Kodu : 190829148 ================================================= 4- "FETÖ HESAPLARINIZI KULLANIYOR" DİYEREK DOLANDIRDILAR Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - KENDİSİNİ polis olarak tanıtıp aradığı kişilerin hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek dolandıran şüpheli, Güngören'de banka şubesinden para çektiği sırada yakalandı. Operasyonun devamında gözaltına alınan kişiyle birlikte hareket ettiği belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını belirterek soruşturma bitene kadar paraları verdikleri hesap numaralarına yollamalarını istedi. Dolandırıcılara inanan vatandaşlar paralarını yolladı. Daha sonra dolandırıldığını fark edenler Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

BANKADAN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda paraların yatırıldığı şüphelinin paraları bir bankanın Güngören'de bulunan şubesinden çekildiğini belirleyerek İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri paraları çeken kişinin Yusuf D. (21) olduğunu tespit ederek takibe aldı. BANKAYA OPERASYON

Polis ekipleri, Yusuf D.'yi 29 Temmuz'da Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine para çekmek için geldiği sırada gözaltına alındı. Yusuf D.'nin çekmek üzere olduğu 13 bin liraya bloke koydurdu. BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KİŞİLERİ POLİSE BİLDİRDİ

Yusuf D. ifadesinde birlikte hareket ettiği Kadir Y. (19), Burak Emin A. (18), Cuma Ç. (38) ve Berhan K. (23)'nin isimlerini polis ekiplerine verdi. Düzenlenen operasyonda 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, hesap hareketlerini gösterir belgeler, cep telefonu, SİM kartlar ve 2 bin 200 Dolar ile bin 200 lira ele geçirdi. POLİSİN BABASINI BİLE FETÖ İDDİASIYLA DOLANDIRMIŞLAR

Polis, Yusuf D., ve arkadaşlarının 24 Temmuz'da da İzmir'de meydana gelen 'Nitelikli Dolandırıcılık' konusundan arandığını, İstanbul'da bulunan aynı bankadan para çektiklerini tespit etti. Öte yandan şüphelilerin Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polisin babasını da FETÖ bahanesiyle korkutarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf D., Kadir Y., Burak Emin A., Cuma Ç. ve Berhan K. 1 Ağustos'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin 24 Temmuz'da para çekmesi

-Şüphelinin para çekmeye gelmesi ve gözaltına alınması

-Genel ve detaylar 29.08.2019 - Haber Kodu : 190829136 ================================================ 5-SULTANGAZİ'DE HÜKÜMLÜLER ORMANI TEMİZLEDİ Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 22 hükümlü Sultangazi Şehir Ormanları'nda temizlik çalışması yaptı.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 22 hükümlü Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yaptı. Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı denetimli serbestlik hükümlüklerinin yaptığı çalışmayla temizlendi.