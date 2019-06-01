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İstanbul-Bursa otoyolunda trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir Karayolu'nda kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Enver Fatih TIKIR-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir Karayolu'nda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Durma noktasına gelen trafik, drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda, araç içlerinde saatlerce kalan vatandaşlar 30 dereceyi aşan sıcaklıkta zor anlar yaşadı. İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir Karayolu'nun bağlandığı noktadan başlayan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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