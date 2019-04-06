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 İSTANBUL - BÜYÜK TAŞINMA 'SELAMLAMA UÇUŞU'YLA SON ERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

- Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı.  THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi.

- Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı

Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı.

Görüntü Dökümü
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-Son intikal uçağının kalkması
-Atatürk Havalimanı'nın selamlanması
-Uçuştan detaylar
-Atatürk havalimanı pist apron son hali detaylar
-Kule detay
-THY uçağının yeni havalimanında su takı ile karşılanması (cep telefonu)
-Genel ve detay

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