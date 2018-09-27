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İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de metal hurda işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

Olay, Tepecik mevkii Çatalca yolu üzerinde meydana geldi. Metal hurda işlerinin yapıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis iş yerinde inceleme yapıyor.

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