İstanbul Büyükçekmece’ye sular ne zaman gelecek? İSKİ’den su kesintisi açıklaması!

27 Aralık 2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde itibaren başlayan su kesintileri için İSKİ’den açıklama yapıldı. Peki İstanbul Büyükçekmece’de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece’de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSKİ, Büyükçekmece’nin Kamiloba Mah, Kumburgaz Mah, Yenimahalle, Bahçelievler Mah, Celaliye Mah, Güzelce mahallelerinde yaşanan su kesintilerinin tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.



