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İstanbul Büyükçekmece’ye sular ne zaman gelecek? İSKİ’den su kesintisi açıklaması!

27.12.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bazı mahallelerde 27 Aralık 2021 Pazartesi günü su kesintisi yaşanıyor. İSKİ’den yapılan açıklamada; Kamiloba, Kumburgaz, Yenimahalle, Bahçelievler, Celaliye ve Güzelce mahallelerine su verilmeyecek.

İstanbul Büyükçekmece’ye sular ne zaman gelecek? İSKİ’den su kesintisi açıklaması!

27 Aralık 2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde itibaren başlayan su kesintileri için İSKİ’den açıklama yapıldı. Peki İstanbul Büyükçekmece’de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece’de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSKİ, Büyükçekmece’nin Kamiloba Mah, Kumburgaz Mah, Yenimahalle, Bahçelievler Mah, Celaliye Mah, Güzelce mahallelerinde yaşanan su kesintilerinin tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

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İstanbul Büyükçekmece İSKİ

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