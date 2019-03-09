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 İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE’DE KIZILORDU KOROSU KUYRUĞU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece’de konser verecek.Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu.

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