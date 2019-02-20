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İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA :  1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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