İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı!

Eşi Semiha Yıldırım ve torunlarıyla okul gelen Binali Yıldırım'a bahçeye giriş yaptığı sırada büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Yıldırım, 'Başkan Yıldırım' sloganları arasında oyunu kullanmak için sınıfa giriş yaptı.

1049 numralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

"Oyumuzu kullandık. Görevimizi yaptık. İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek, İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbul halkının vereceği kararın başımızın gözümüzün üzerinde yeri vardır. En doğru kararı İstanbullular vermiş olacaktır. Projelerimizi anlattık, bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenindir. Kampanya döneminde belki rakiplerimizden kırgınlıklar olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır. Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum"

Ayrıntılar geliyor...

