HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yenilenen İstanbul seçimleri için Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulda oyunu kullandı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır. Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi Semiha Yıldırım ve torunlarıyla okul gelen Binali Yıldırım'a bahçeye giriş yaptığı sırada büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Yıldırım, 'Başkan Yıldırım' sloganları arasında oyunu kullanmak için sınıfa giriş yaptı.

bınalı

1049 numralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

BINALI YILDIRIM

"Oyumuzu kullandık. Görevimizi yaptık. İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek, İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbul halkının vereceği kararın başımızın gözümüzün üzerinde yeri vardır. En doğru kararı İstanbullular vermiş olacaktır. Projelerimizi anlattık, bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenindir. Kampanya döneminde belki rakiplerimizden kırgınlıklar olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır. Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum"

yıldırımmm

yyy

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurduBakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu
Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılarOy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
ak parti binali yıldırım istanbul seçim 23 haziran Oy

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
İstanbul'a oy kullanmaya gidiyordu! Hayatını kaybetti

İstanbul'a oy kullanmaya gidiyordu! Hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

23 Haziran İstanbul seçimlerinde son durum! (Oy verme işlemi başladı)

İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı

İstanbul seçimleri için sandık görevlileri yemin etti

Sandık görevlileri yemin etti

23 Haziran İstanbul seçimi: Sandıklar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

Oy kullanacaklar dikkat! Bunları yapmayı sakın unutmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.