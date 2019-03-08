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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, vatandaşlarla sokak kahvaltısında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, vatandaşlarla sokak kahvaltısında buluştu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, vatandaşlarla sokak kahvaltısında buluştu. Fatih’e daha fazla turist getireceklerini söyleyen Yıldırım, "Daha fazla ziyaretçi gelince daha fazla kazanacak, daha fazla gençlerimize iş, aş imkanı meydana gelecektir. Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüdüm yok. Çünkü Ergün Turan Türkiye’de 800 bin aileyi ev sahibi yaptı" ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Kocamustafapaşa Meydanı’nda vatandaşlarla sokak kahvaltısında buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı programında Yıldırım, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, kadınlara yönelik yaptıkları geçmiş çalışmalarından da bahsetti.

“Kadınların iş hayatındaki katılımı yüzde 20’ydi, şimdi yüzde 34’e çıktı”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar hakkında açıklama yapan AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Son 15 yılda kadınlarımıza yönelik çok önemli düzenlemeler yaptık. Mecliste kadın-erkek fırsat eşitliliği komisyonu oluşturduk. Aile reisliği kavramını değiştirdik. Burada erkeklerin tek elinde olmaktan çıkardık. Erkeklerin pabucu dama atıldı. Kadınların iş hayatındaki katılımı yüzde 20’ydi, şimdi yüzde 34’e çıktı. Üniversite öğrencilerimizin yarıdan fazlası kadınlarımızdan, kızlarımızdan oluşuyor. Bir milyondan fazla öğretmen var, yarısını kadınlar oluşturuyor. Gittikçe üniversitelerde, mahkemelerde, hastanelerde kadınlarımızın oranı artmaya devam ediyor. 261 tane de kadın belediye meclis üyemiz var. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Kadınların önündeki engellerin kaldırılması, onlara fırsat sağlanması daha anlamlı olacaktır. Dünya kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

“Gençlerimize iş, aş imkanı meydana gelecektir”
Fatih’e daha fazla turist getireceklerini ifade eden Yıldırım, “619 yıl hüküm süren ecdadımız, dünyayı Fatih’ten yönetti. Fatih bizim için çok önemli. Fatih’i kadim şehir haline getireceğiz ve üç medeniyetin izlerini burada, dünyanın her tarafından gelen misafirlerimize göstereceğiz. Fatih’te böylece daha fazla ziyaretçi gelince daha fazla kazanacak, daha fazla gençlerimize iş, aş imkanı meydana gelecektir. Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüdüm yok. Çünkü Ergün Turan Türkiye’de 800 bin aileyi ev sahibi yaptı” dedi.

“İstanbul eğer hapşırsa, Türkiye nezle olur”
İstanbul’un Türkiye için önemini dile getiren Yıldırım, “İstanbul deyip geçmeyelim. İstanbul, Türkiye’yi taşıyan bir şehirdir. Milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın yarısını, vergilerin yarısını oluşturuyor. İstanbul tek başına üretiyor. İstanbul eğer hapşırsa, Türkiye nezle olur. İstanbul Türkiye’ye lazım. Önümüzdeki 5 yılda yapacağımız yatırımlarla gençlerimize, kadınlarımıza, evlatlarımıza çok daha güzel bir İstanbul hazırlayacağız. Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmayacağız. Fatih, huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Buradan sözünü veriyorum. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. İçeriden ve dışarıdan hangi operasyon yapmaya kalkarlarsa kalksınlar, karşılarında büyük, aziz milletimizi görecekler. Recep Tayyip Erdoğan’ı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

“Bu birliktelik, bu dava millet davasıdır”
Cumhur İttifakı’nın birlikteliğinin bir seçim birlikteliği olmadığını söyleyen Yıldırım, “Cumhur İttifakı olarak, bizim birlikteliğimiz bir seçim birlikteliği değildir. Bu birliktelik, bu dava millet davasıdır. Bu dava devlet, toprak, bayrak davasıdır. Bunu 15 Temmuz gecesi bu aziz millet en iyi şekilde göstermiştir” şeklinde konuştu.

“Fatih’te yeni bir 94 ruhu hayata geçecektir”
Fatih’in en önemli sorunlarının güvenlik ve otopark olduğunu dile getiren ve bunu en kısa zamanda çözeceklerini ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan ise, “İstanbul’umuzda 1994 yılında nasıl Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla belediyecilikte yeni bir dönem açılmışsa, 2019 yılında İstanbul belediyeciliğinde ve Fatih’te yeni bir 94 ruhu hayata geçecektir. Geride kalan önemli sorun olan otopark, milletimizin beklentisi olan daha güvenli bir Fatih gibi problemleri de çok kısa zamanda çözeceğiz” dedi.

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